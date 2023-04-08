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Пятибратов не думал о провальной статистике «Факела» в матчах с «Торпедо»

08 Апреля 2023 • 13:56 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
Факел
2-й тайм

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- В чем главная принципиальность этой игры для вас?

- Да здесь всё просто, нам нужна победа, это самое главное на данный момент для нас.

- Обращают ли в команде внимание на эту статистику, которая еще с чемпионата Советского Союза: «Факел» в официальных матчах не может обыграть «Торпедо»?

- Мы вообще об этом не думали.

- Заметили какие-то изменения в сопернике? Один матч уже при новом тренере. Может быть, как-то изменилась ваша подготовка?

- На сегодняшний матч мы видели, что атакующий состав у соперника. Понятно, что тренеру нужно время. У нас принципиально ничего не меняется. Мы готовимся так же, как и к остальным матчам. Прекрасное поле, стадион, фантастическая атмосфера, хочется показать сегодня хороший футбол.

- Результат сегодня может повлиять на итоговый расклад в чемпионате?

- Результат всегда влияет, но мы сейчас об этом не думаем, мы идем от игры к игре, поэтому всё в наших силах, мы приехали сюда играть в футбол.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Дмитрий Пятибратов
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ТОРПЕДО МОСКВА ФАКЕЛ
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