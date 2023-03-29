«Торпедо» примет «Факел» в «Лужниках»

Недавний матч Премьер-лиги между «Торпедо» и «Уралом» пришлось переносить на «Арену Химки» из-за плохого качества газона в «Лужниках». Покрытие удалось привести в норму, и «автозаводцы» примут «Факел» на главной арене страны. Об этом журналистам рассказал Ярослав Савин, занимающий должность президента московского клуба.

Матч между «Торпедо» и «Факелом» пройдёт в субботу, 8 апреля. Стартовый свисток в «Лужниках» прозвучит в 14:00 по московскому времени.

На текущий момент «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги России. Команда набрала только 10 очков в 20 турах.