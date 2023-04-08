«Торпедо» будет вести борьбу за выживание до последнего тура» — Талалаев

Экс-наставник «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал победу «автозаводцев» над «Факелом».

«Очень рад за «Торпедо», поздравляю всех ребят с сегодняшней победой. Уверен, что это не последняя победа в РПЛ. Желаю клубу успеха и удачи в дальнейших матчах. «Торпедо» будет вести борьбу за выживание до самого последнего тура», — приводит слова Талалаева «Чемпионат».

Столичный клуб обыграл на своем поле «Факел» (2:0) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги, но не смог покинуть последнюю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Торпедо» встретится со «Спартаком», поединок пройдет 15 апреля.