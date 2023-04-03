Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лебеденко: «Торпедо» будет цепляться всеми силами за сохранение прописки в РПЛ

03 Апреля 2023 • 21:37 Комментировать
Торпедо Москва
...
Факел
08.04 14:00

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко ответил на вопрос, сможет ли клуб сохранить свою прописку в Российской премьер-лиге.

«Останется ли «Торпедо» в РПЛ? Ну, вы каждый раз спрашиваете. Мы верим, пока есть теоретические шансы, будем стараться, цепляться всеми силами. А там как получится», — приводит слова Лебеденко «РБ Спорт».

Футболист добавил, что команда верит новому тренерскому штабу и следующий матч будет очень важным для «Торпедо».

«Автозаводцы» занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков за 21 игру. В 22-м туре подопечные Жозепа Клотета сыграют с «Факелом» (8 апреля).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Лебеденко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Апреля
23:07 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев - о Дзюбе: «Один человек не может спасти всю команду»
22:55 · Россия. Премьер-лига
У Канчельскиса есть предложения от клубов
22:44 · Россия. Премьер-лига
«Всё получится» - Каряка напутствовал Юрана
22:33 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал лучшего наставника в истории российской сборной
21:45 · Россия. Премьер-лига
Каряка: «У Юрана получится в «Пари НН»
21:42 · Кубок России
Кечинов: «Мне трудно предсказать результат игры между «Спартаком» и «Уралом»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Лебеденко: «Торпедо» будет цепляться всеми силами за сохранение прописки в РПЛ
21:27 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Юран — хорошая кандидатура для «Пари НН»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Голкипер Адамов заявил, что недоволен игровым временем в «Сочи»
21:09 · Кубок России
Тарханов: «Жду выигрыша «Урала»!
20:51 · Россия. Премьер-лига
Ари считает, что Дзюба побьёт рекорд Кержакова по голам
20:38 · Россия. Премьер-лига
«Химки» сейчас уже ничего не спасёт» — Нигматуллин
20:22 · Россия. Премьер-лига
Алексей Медведев остаётся лучшим бомбардиром Подмосковья в чемпионатах и Кубках страны
20:10 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что ЦСКА поборется со «Спартаком» за второе место в РПЛ
19:51 · Россия. Премьер-лига
Юрист Калинов: «Приговор для Влута не строг»
Все новости
Рекомендуем