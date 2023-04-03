Лебеденко: «Торпедо» будет цепляться всеми силами за сохранение прописки в РПЛ

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко ответил на вопрос, сможет ли клуб сохранить свою прописку в Российской премьер-лиге.

«Останется ли «Торпедо» в РПЛ? Ну, вы каждый раз спрашиваете. Мы верим, пока есть теоретические шансы, будем стараться, цепляться всеми силами. А там как получится», — приводит слова Лебеденко «РБ Спорт».

Футболист добавил, что команда верит новому тренерскому штабу и следующий матч будет очень важным для «Торпедо».

«Автозаводцы» занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков за 21 игру. В 22-м туре подопечные Жозепа Клотета сыграют с «Факелом» (8 апреля).