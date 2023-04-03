Шалимов: «Чтобы воплотить испанский футбол в «Торпедо», Клотету потребуется лет десять»

Экс-главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением о наставнике «Торпедо» Жозепе Клотете, который возглавил «автозаводцев» 28 марта, сменив на этом посту Андрея Талалаева.

По мнению Шалимова, для того, чтобы привить московской команде испанский футбол, Клотету потребуется не меньше десяти лет.

«Если мы говорим про испанский футбол, то это короткие и средние передачи, быстрая игра, открывания, техническое оснащение игроков. Чтобы Клотету воплотить это в жизнь, наверное, ему лет десять надо побыть здесь вместе с тренерами академии», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, контракт Клотета с «Торпедо» рассчитан до лета 2025 года. Ранее испанский специалист работал в чемпионатах Англии, Испании и Италии.

После 21 тура РПЛ «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу, имея в своём активе 10 набранных очков.