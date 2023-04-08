Рязанцев высказался о победе над «Факелом»

Центральный полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о победе над воронежским «Факелом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что не думает о том, что после данного успеха команда приобретёт уверенность, которая нужна, чтобы выходить в статусе фаворита, однако победа очень важна для раздевалки.

«После 25-20 минуты стали хорошо играть. Возможно, у нас были ошибки, но спас много раз Егор Бабурин. У нас тоже были моменты, это радует», - заявил Рязанцев журналистам.

«Торпедо» продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ, но уже имеет одинаковое количество очков с «Химками» (13).