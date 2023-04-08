Лебеденко: «Давление спало с приходом нового тренера»

В двадцать втором туре российского чемпионата «Торпедо» неожиданно обыграло «Факел», забив тому два безответных мяча. Ветеран клуба Игорь Лебеденко прокомментировал победу, он считает, что смена тренера принесла команде успех и изменила обстановку в лучшую, более здоровую обстановку.

- Вы знаете, давление чуть спало с приходом нового тренерского штаба, поэтому чувствуется по команде, что она чуть выдохнула, чуть-чуть спокойнее стала. Очень важная победа в плане строения команды, понимания игры, результат всегда дает подтверждение того, что мы на правильном пути, - цитирует слова игрока ТАСС.

В следующем туре «Торпедо» предстоит сразиться с московским «Спартаком». Напомним, что в перерыве для матчей сборных клуб возглавил каталонский специалист Жозеп Клотет, который сменил прежнего наставника Андрея Талалаева.