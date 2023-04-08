Торпедо - Факел: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Один из самых принципиальных матчей 22-го тура состоится в столице, где «Торпедо» примет «Факел». Соперники еще с конца прошлого года идут по одинаковому графику набора очков, а сегодня должны отдать всё для победы. Коллектив из Воронежа в таком случае создаст хороший отрыв от зоны прямого вылета, «Торпедо» же надеется до четырех очков сократить отставание от 14-го места. Но в случае неудачи ему уже вряд ли удастся выкарабкаться.

В 14:00 показ игры на «Матч Премьер». Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.