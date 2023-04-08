Рязанцев - о Клотете: «Требования совершенно другие»

Лучший футболист матча «Торпедо» - «Факел» (2:0) Александр Рязанцев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Победа долгожданная. Что в такие моменты чувствует команда?

- Вы знаете, просто радость огромная, что мы наконец-то выиграли. Сейчас после матча я видел, как безумно радуются ребята, это приятные чувства, мы давно их не испытывали. Надеюсь, что в оставшихся матчах это будет повторяться.

- Что изменилось в команде с приходом испанского тренера, что внес Клотет?

- Я думаю, лучше это у него спросить. Другой менталитет, другой подход к тренировкам, в общении с игроками, требования совершенно другие.

- У вас остались матчи, всего один далекий выезд, с «Сочи». Большая часть матчей в Москве, но с серьезными соперниками. Это хорошо для команды или плохо?

- Я думаю, что все соперники серьезные у нас. Вы видите, всем нужны очки, все решают какие-то задачи. Поэтому как бы это не было банально, каждый матч для нас будет очень важный.