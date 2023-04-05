Божин назвал лучших центральных защитников РПЛ

Защитник «Факела» Сергей Божин поделился мнением о том, кто входит в тройку сильнейших игроков его позиции среди футболистов РПЛ.

Божин выделил «армейца» Игоря Дивеева, ростовчанина Максима Осипенко, а также зенитовца Дугласа Сантоса. По словам игрока «Факела», сейчас есть мода на высокорослых защитников.

«В России сейчас на позицию центральных защитников берут более мощных футболистов. Даже агент мне говорил, что есть команды, для которых без разницы, как защитник играет ногами, потому что запрос только на высоких», — цитирует Божина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему Дивееву проявляет лидер текущего розыгрыша чемпионата Италии «Наполи». Отметим, что футболист до сих пор не договорился о продлении соглашения с ЦСКА, срок действия которого истекает летом 2024 года.