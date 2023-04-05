Божин рассказал, что ненавидит в футболе больше всего

Защитник «Факела» Сергей Божин назвал вещь, которую он ненавидит в футболе больше всего.

По мнению 28-летнего футболиста, многие игроки приглашаются в сильнейшие клубы страны незаслуженно. Божин считает, что большую роль в таких переходах играет уровень популярности футболистов.

«Я вижу, что в нашей команде есть ребята, которые могли бы играть в клубах, которые борются за самые высокие места в чемпионате. Но есть ощущение, что на них просто не смотрят», — приводит слова Божина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Божин провёл за «Факел» 18 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее защитник рассказывал о том, что несколько лет назад он мог перейти в ЦСКА.