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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков – об РПЛ: «Главная интрига внизу таблицы»

06 Апреля 2023 • 22:05 Комментировать
Торпедо Москва
...
Факел
08.04 14:00

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков поделился своим мнением о сохранении интриг в чемпионате России.

«Внутри тройки, наверное, есть интрига. Первое место - уже вряд ли. Самая главная интрига, мне кажется, внизу таблицы», - приводит слова Широкова «Матч ТВ».

В данный момент тройку лучших российских команд чемпионата составляют петербургский «Зенит», «Ростов» и московский «Спартак».

Последние четыре места турнирной таблицы национального российского чемпионата в настоящее время занимают нижегородский «Пари НН», воронежский «Факел», подмосковные «Химки» и московское «Торпедо».

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Роман Широков РПЛ
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