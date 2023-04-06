Широков – об РПЛ: «Главная интрига внизу таблицы»

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков поделился своим мнением о сохранении интриг в чемпионате России.

«Внутри тройки, наверное, есть интрига. Первое место - уже вряд ли. Самая главная интрига, мне кажется, внизу таблицы», - приводит слова Широкова «Матч ТВ».

В данный момент тройку лучших российских команд чемпионата составляют петербургский «Зенит», «Ростов» и московский «Спартак».

Последние четыре места турнирной таблицы национального российского чемпионата в настоящее время занимают нижегородский «Пари НН», воронежский «Факел», подмосковные «Химки» и московское «Торпедо».