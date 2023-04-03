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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Факела» Морозов — о Заболотном: «Здоровая машина, против таких всегда трудно»

03 Апреля 2023 • 09:38 Комментировать
Факел
0:2
ЦСКА Москва
окончен

Защитник «Факела» Евгений Морозов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 21-го тура РПЛ.

Футболист считает, что команда из Воронежа хорошо начала второй тайм и имела шансы добыть в прошедшей встрече очки. Также Морозов поделился мнением о том, тяжело ли играть против нападающего «армейцев» Антона Заболотного.

«Против Заболотного всегда тяжело играть. Он здоровый нападающий, крепкий, хорошо играет головой. Здоровая машина, против таких всегда трудно», — приводит слова Морозова Sport24.

В текущем сезоне Заболотный провёл в составе московской команды 22 игры, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

После 21 тура РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 38 набранных очков. «Факел» же набрал 17 баллов и остался на 14-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Факел Антон Заболотный Евгений Морозов
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