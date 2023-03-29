Корнаухов: «Для меня Чалов — небольшое и приятное открытие»

Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов в качестве эксперта РПЛ проголосовал за нападающего «армейцев» Фёдора Чалова при определении лучшего игрока РПЛ по итогам марта.

По мнению Корнаухова, несмотря на смену позиции, в игре Чалова появилась уверенность. Также эксперт подчеркнул, что 24-летний футболист играет командно и помогает партнёрам.

«Он очень уверенно играет и держится на поле, очень уверенно реагирует на все моменты и забивает важные мячи. Для меня это небольшое и приятное открытие, поэтому поставлю Чалова чуть выше остальных», — приводит слова Корнаухова сайт лиги.

Также Корнаухов отметил игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и футболиста «Локомотива» Артёма Дзюбы, который в итоге и был признан лучшим игроком марта.

В текущем розыгрыше РПЛ Чалов провёл за ЦСКА 20 матчей, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.