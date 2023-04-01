Шарифи: «Факел» вынесет ЦСКА вперёд ногами, если те будут играть, как с жонглёрами-любителями»

Экс-защитник «Факела» Наим Шарифи поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ, в котором команда из Воронежа примет на своём поле ЦСКА.

По мнению Шарифи, «Факел» без проблем сможет обыграть «армейцев», если ЦСКА будет выглядеть так же, как и в товарищеской игре против команды из медиалиги 2DROTS, которая состоялась 25 марта и завершилась поражением «красно-синих» со счётом 1:2.

«Они просто вынесут вперёд ногами ЦСКА, если те будут играть с такой же мотивацией, как с жонглёрами-любителями! При таком отношении «армейцам» будет трудно», — приводит слова Шарифи Legalbet.

Матч «Факел» — ЦСКА состоится завтра, 2 апреля. Начало — в 16:30 по московскому времени.