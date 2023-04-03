Альшин: «В первом тайме были проблемы»

В двадцать первом туре российского чемпионата «Факел» потерпел домашнее поражение от ЦСКА, пропустив по мячу в каждом из таймов. По мнению защитника воронежской команды Ильнура Альшина, залогом неудачного результата стал слабый первый тайм. Он посетовал на то, что команда слишком часто проигрывала единоборства.

- В первом тайме были проблемы. ЦСКА играл просто, делал длинную передачу на Заболотного. Мы не успевали чуть‑чуть на подбор. Из аута получили пенальти. А так, много борьбы было. В первом тайме проигрывали единоборства, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре воронежский клуб сыграет с московским «Торпедо», это случится в субботу.