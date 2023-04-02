Экс-вратарь ЦСКА считает, что клуб может завершить сезон РПЛ в тройке

Бывший голкипер московского ЦСКА Валерий Новиков высказался о шансах столичного клуба попасть в тройку призёров по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

Экс-игрок отметил, что всё будет зависеть от самих игроков, но главное - брать очки, так как много очков было раздано в первом круге, но можно бороться за второе место.

«Надеюсь, что ЦСКА продолжит беспроигрышную серию, лишь бы не терять очки. «Спартак» вчера сыграл 0:0 с «Ахматом», «Динамо» очки потеряло. Шансы есть, их надо использовать», - приводит слова Новикова «Газета.Ру».

Подопечные Владимира Федотова до матча с «Факелом» занимали пятую строчку в турнирной таблице.