«Факел» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В 21-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Факел - ЦСКА Москва
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Протокол игры
|21'Чалов Фёдор (0:1)
Свинов Илья•Черов Василий•Морозов Евгений• 31'Калинин Игорь11' (Суслов Кирилл (11') •Брахими Мохамед•Якимов Вячеслав•Квеквескири Ираклий•Альшин Ильнур•Аппаев Хызыр•Марков Евгений•Рабеи Реда46' (Акбашев Роман (46')
02 апреля. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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