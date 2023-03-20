Медина: «Я не могу поверить, что Чалов не получил вызов сборную»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал невызов своего одноклубника Фёдора Чалова в сборную России на товарищеские матчи с командами Ирана и Ирака, которые состоятся в конце марта.

«Я не могу поверить, что Чалов не получил вызов сборную. Почему он не в составе, это в вопрос к главному тренеру, но он точно заслужил», — цитирует Медину Metaratings.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провёл 27 матчей, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Напомним, вчера, 19 марта, ЦСКА обыграл «Зенит» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ и набрал 35 очков.

В своей карьере Чалов провёл за сборную России всего четыре матча, не отметившись в них забитыми мячами.