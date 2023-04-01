Языджи: «Полгода в ЦСКА я запомню на всю жизнь»

Бывший турецкий полузащитник столичного ЦСКА Юсуф Языджи оценил время, которое он провёл в московской команде.

«Эти полгода в ЦСКА я особенно запомню. Не забуду особый подход ко мне со стороны всего города, клуба, болельщиков и товарищей по команде», - делится турецкий игрок с Metaratings.

Напомним, что 26-летний уроженец города Трабзон был игроком ЦСКА во второй половине прошлого сезона. В 10 официальных матчах за «красно-синих» он показал отличный результат, забив восемь голов и отдав три ассиста.

«Я играл совсем недолго, но, уверен, все болельщики ЦСКА хорошо меня запомнят», - добавил футболист.

На данный момент Языджи выступает за «Трабзонспор» - клуб, с которого началась его дорога в профессиональный футбол. Но результативность у него хромает - в текущем сезоне он забил лишь трижды в 11 матчах.