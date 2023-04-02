В 21-м туре Премьер-лиги ЦСКА продлил свою удачную серию и после успешного матча с «Зенитом» одолел и «Факел». В Воронеже «армейцы» забивали в каждом тайме. Не самый очевидный пенальти реализовал Фёдор Чалов, а точку прямо перед своей заменой поставил Иван Обляков. Результативные удары и другие опасные моменты представлены в видеообзоре матча.
Как «Факел» не смог остановить ЦСКА - видео видео
|Факел
|ЦСКА Москва
окончен
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Апреля
20:30 · Россия. Премьер-лигаЮран прокомментировал информацию о том, что он скоро возглавит «Пари НН»
20:23 · Россия. Премьер-лига«Торпедо» вернуло интригу в матч с «Ростовом» после красивого удара Караева
19:58 · Россия. Премьер-лигаБывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что пенальти в ворота «Торпедо» назначен ошибочно
19:34 · Россия. Премьер-лигаВ ближайшее время Юран станет главным тренером «Пари НН» - источник слухи
Рекомендуем
Бан пользователя