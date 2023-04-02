В 21-м туре Премьер-лиги ЦСКА продлил свою удачную серию и после успешного матча с «Зенитом» одолел и «Факел». В Воронеже «армейцы» забивали в каждом тайме. Не самый очевидный пенальти реализовал Фёдор Чалов, а точку прямо перед своей заменой поставил Иван Обляков. Результативные удары и другие опасные моменты представлены в видеообзоре матча.