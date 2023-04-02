Факел - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В предпоследнем матче 21-го тура Премьер-лиги «Факел» примет ЦСКА. Команда из Воронежа хороша на своём поле, к тому же неплохо начала новый гол - ничья с «Химками», упущенное очко в споре со «Спартаком» и разгром сочинцев. «Армейцы» в любом случае мастеровитее и сыграннее, к тому же в прошлом туре подопечные Владимира Федотова одолели «Зенит», что также прибавит им настроения.

Кто в итоге сегодня окажется сильнее, узнаем после 16:30 на «Матч Премьер» и Arena Sport 4 Serbia. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.