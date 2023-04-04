Федотов: «Я не вижу для себя разницы при работе в других клубах и в ЦСКА»

Наставник ЦСКА Владимир Федотов заявил, что он не ощущает особой разницы в ответственности, тренируя такой клуб, как ЦСКА. По его словам, работа в другом, даже менее статусном клубе, столь же требовательна. Тем не менее, он не отрицает, что на него производят впечатление масштабы Москвы.

- Я не вижу для себя разницы при работе в других клубах и в ЦСКА. Единственное что, конечно, это масштаб города и клуба. Здесь нужно время, но его никто много не даст. Уровень стресса тренера не зависит от клуба, - заявил специалист в эфире телепередачи «Футбол России».

Ранее Владимир Федотов, напомним, тренировал «Сочи».