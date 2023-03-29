Квеквескири: «Сделаем всё, чтобы победить ЦСКА»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Подготовка идёт своя, о моральной стороне говорить не нужно, нам нужны очки. Сделаем всё, чтобы победить в этом матче», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Матч «Факел» — ЦСКА состоится 2 апреля в Воронеже. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Игра первого круга между этими командами завершилась уверенной победой «армейцев» со счётом 4:1.

На данный момент «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, отставая от пятого ЦСКА на 18 очков. До конца турнира командам осталось провести по 10 матчей.