В ЦСКА допустили возвращение Фернандеса

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в московский клуб.

Напомним, по окончании прошлого сезона Фернандес принял решение приостановить игровую карьеру. В начале текущего года бразилец с российским паспортом перешёл в «Интернасьонал» на правах аренды, рассчитанной до конца текущего года.

По словам Бабаева, хоть вероятность возвращения Фернандеса в ЦСКА продолжает сохраняться, в будущем ситуация может измениться.

«Есть надежда, что мы увидим Марио в ЦСКА. Сам футболист этого хочет. Но существуют и другие факторы, которые могут повлиять на ситуацию», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

За «Интернасьонал» 32-летний футболист успел провести пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.