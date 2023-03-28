Дивеев рассказал о ситуации со своим контрактом с ЦСКА

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своём контракте и возможном переезде в Италию.

«Разговоры про Италию и новый контракт? Честно, я не слушаю и не читаю ничего, что пишут про меня. Мне это не интересно. Есть человек, который работает с моим контрактом. Но да, слухи все равно доходят», — заявил игрок российской национальной команды в интервью изданию Sport24. Сам футболист рассказал, что его мотивацией является работа над улучшением своих слабых аспектов. Дивеев также отметил, что не знает, сколько ещё будет действовать его контракт.

Напомним, что соглашение Игоря с «армейцами» рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего россиянина в шесть миллионов евро.