Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от победы над «Факелом».

- Как оцените игру ЦСКА в матче с «Факелом»?

- Сложилось двоякое впечатление. Первый тайм был замечательный. Я ставлю за него пятерку. Забили мяч, могли и еще, владели инициативой и смотрелись на голову выше соперника. Мяч хорошо держался, Было видно, что техника и класс игры выше, чем у «Факела». Но второй тайм изменил игру. Отдали инициативу, отошли назад.

- С чем это связываете?

- Мне кажется, это можно связать с физической усталостью наших высокорослых защитников. Все-таки ребята тяжеловатые. Они отдали инициативу, середину поля. Подбор тоже был за хозяевами. Хорошо, что удалось забить второй мяч. После этого стало спокойнее. Надо смотреть, почему так получилось, почему отдали инициативу не очень сильному сопернику. Значит, с физикой не порядок. А так, похвалю. Набрали три очка на выезде, в непростом матче.

- Лучший игрок матча для вас Обляков?

- Конечно. Он сделал пенальти, плюс сам забил.

- Как вам дебют Агапова?

- Неплохой парень. Смелый, вступает в борьбу. В подкате несколько раз работал. Быстрый, хорошего роста. Пригодится. Мне он понравился.

- ЦСКА поднялся на четвертое место в таблице и отставание от «Спартака», идущего третьим, – 3 очка. Сумеют догнать?

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- У ЦСКА остались не очень сильные матчи. Но «Спартак» принимает «армейцев» у себя. Мне кажется, догнать «красно-белых» возможно. На третье место пока надо рассчитывать. А там еще посмотрим, как «Ростов» будет играть.

- ЦСКА впервые при Федотове одержал три сухие победы подряд. Как это прокомментируете?

- Оборона стабилизировалась. Ребята правильно действуют, плюс Федотов верно расставил защитников. Зайнутдинов подключился. А сейчас еще и Агапов. Так что за оборону я спокоен. Только вот Карраскаль сбавил, непонятно почему. Это расстраивает. У него пропало желание, вдохновение, какое было, когда он только пришел в ЦСКА. Зато Обляков стал неплохо себя проявлять в середине поля. Физика у него хорошая, он стал подключаться в атаку. А вот Чалов впереди пока не радует. Да, он забил. Но с пенальти, это не считается. Заболотный тоже не проявляет себя ярко. Он может подставить голову, но для этого нужны хорошие крайние нападающие. Пока этого не происходит. Так что надежда только на полузащиту.

- Чалов забил 13 голов в этом сезоне, он четвертый бомбардир в РПЛ. У Малкома и Промеса по 16 мячей. Сумеет Чалов включиться в гонку бомбардиров?

- Ему не надо никуда включаться и думать о гонках. Надо думать об игре: стартовой скорости, выносливости - улучшать все это. Он выезжает на пенальти и случайных мячах. Это не годится.

- «Факел» не сумеет избежать зоны стыковых матчей?

- Тяжело будет, но ребята там неплохие. Во втором тайме мне команда понравилась. Надо смотреть, какой график в конце сезона. Там есть кому вылетать: «Торпедо», «Химки». «Факел» имеет шансы остаться в РПЛ через переходные матчи.

Елена Григорьевская