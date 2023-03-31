Московский ЦСКА находится в активном поиске крайнего защитника, сообщают внутренние источники «Евро-Футбол».

У москвичей уже есть две кандидатуры на присмотре - это Тимофей Маргасов, который с 2020 года выступает в «Сочи», а также сербский футболист Мирослав Богосавац - он выступает сейчас за «Ахмат», и также с 2020 года. Выбор будет сделан именно между ними - более опытным 30-летним Маргасовым и 26-летним Богосавцем.

Между тем в очередном, двадцать первом туре российского чемпионата московскому клубу предстоит сыграть в Воронеже с местным «Факелом», это случится в воскресенье.