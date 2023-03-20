Гладилин: «У ЦСКА было больше концентрации и желания победы»

Бывший спартаковец Валерий Гладилин оценил вчерашнюю победу столичного ЦСКА над питерским «Зенитом» в рамках 20 тура Премьер-лиги. В матче, напомним, решающим стал единственный забитый гол – его оформил форвард «армейцев» Фёдор Чалов.

«У ЦСКА просто было больше концентрации и желания победить. И футбольная удача повернулась к ним. Это основные факторы победы», - цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, что поражение лишь чуть-чуть ухудшило преимущество «Зенита» в РПЛ над вторым местом, которое составляет теперь не восемь баллов, а семь. У питерцев 48 набранных очков после 20 туров, а у идущего на второй позиции «Ростова» Валерия Карпина – 41 балл.