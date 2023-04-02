Федотов высказался после победы ЦСКА

В воскресенье ЦСКА порадовал армию своих болельщиков гостевой победой над «Факелом» со счётом 2:0. После игры комментарий дал главный тренер московской команды Владимир Федотов.

«Мы полностью доминировали в первом тайме, полностью переиграли соперника. Причём очень непростое поле. Во втором тайме чуть подсели, соперник использовал тактику навала, но мы все равно ничего не позволили сделать. А потом забили второй, сняв напряжение в плане результата», - сказал Федотов, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Набрав три очка в Воронеже, ЦСКА поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведёт 5 апреля – против «Крыльев Советов» в первом полуфинале национального кубка.