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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов высказался после победы ЦСКА

02 Апреля 2023 • 19:28 Комментировать
Факел
0:2
ЦСКА Москва
окончен

В воскресенье ЦСКА порадовал армию своих болельщиков гостевой победой над «Факелом» со счётом 2:0. После игры комментарий дал главный тренер московской команды Владимир Федотов.

«Мы полностью доминировали в первом тайме, полностью переиграли соперника. Причём очень непростое поле. Во втором тайме чуть подсели, соперник использовал тактику навала, но мы все равно ничего не позволили сделать. А потом забили второй, сняв напряжение в плане результата», - сказал Федотов, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Набрав три очка в Воронеже, ЦСКА поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведёт 5 апреля – против «Крыльев Советов» в первом полуфинале национального кубка.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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