Гайич: «Не считаю, что «Зенит» уже чемпион»

Защитник ЦСКА Милан Гайич после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ заявил, что не считает петербуржцев досрочными победителями текущего розыгрыша чемпионата России.

«Не считаю, что «Зенит» уже чемпион. В ЦСКА не думают об этом — нас интересует лишь наша команда. Мы хотим играть в отличный футбол не только против «Зенита», но и во всех остальных матчах», — приводит слова Гайича «Чемпионат».

После 20 туров РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая пятый ЦСКА на 13 очков. Преимущество «сине-бело-голубых» над вторым «Ростовом» составляет семь баллов. До конца турнира командам осталось провести по 10 матчей.