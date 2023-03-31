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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев назвал главную проблему ЦСКА

31 Марта 2023 • 11:45 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
02.04 16:30

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал главную проблему московской команды, которая не даёт ей добиваться результатов.

По мнению специалиста, «армейцы» выступают нестабильно, что и не позволяет команде подняться выше четвёртого-пятого места в турнирной таблице РПЛ.

«Хорошие матчи чередуются с неудачными. Эта нестабильность не даёт возможности добиваться больших результатов. С другой стороны, важно отметить — это первый год Федотова в ЦСКА», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Тренер также предположил, что текущий сезон ЦСКА сможет завершить в первой тройке российского чемпионата.

После 20 туров РПЛ «армейцы» расположились на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков. От лидирующего «Зенита» «красно-синие» отстают на 13 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев
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