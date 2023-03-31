Газзаев назвал главную проблему ЦСКА

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал главную проблему московской команды, которая не даёт ей добиваться результатов.

По мнению специалиста, «армейцы» выступают нестабильно, что и не позволяет команде подняться выше четвёртого-пятого места в турнирной таблице РПЛ.

«Хорошие матчи чередуются с неудачными. Эта нестабильность не даёт возможности добиваться больших результатов. С другой стороны, важно отметить — это первый год Федотова в ЦСКА», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Тренер также предположил, что текущий сезон ЦСКА сможет завершить в первой тройке российского чемпионата.

После 20 туров РПЛ «армейцы» расположились на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков. От лидирующего «Зенита» «красно-синие» отстают на 13 баллов.