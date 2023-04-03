Калешин: «Качество чемпионата упало, потому что отъехали легионеры»

Бывший игрок «Краснодара» Виталий Калешин не сомневается в том, что качество российского чемпионата пострадало из-за известных санкций, введенных против российского футбола и приведших к оттоку легионеров. В то же время, он считает, что смотреть надо не на опустевшую половину пресловутого стакана, а на полную.

- Качество РПЛ упало, потому что уехали легионеры. Когда было много иностранцев, то мы жаловались, что нет места для россиян. А сейчас играет много россиян, и мы недовольны, что упал уровень турнира. Мы хотим все и сразу, а так не бывает, - цитирует слова бывшего игрока Metaratings.ru.

Калешин выступал за «Краснодар» с 2013 по 2017 год, после чего завершил свою игровую карьеру.