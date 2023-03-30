Марков: «Ганчаренко — самый сильный тренер в моей карьере»

Нападающий «Факела» Евгений Марков назвал наставника «Урала» Виктора Ганчаренко лучшим тренером в своей карьере на сегодняшний день. Напомним, под руководством белорусского специалиста форвард выступал за «Краснодар» в сезоне-2020/2021.

«Как он разбирает соперников, как разговаривает с игроками, какая дисциплина в раздевалке и на тренировках. Виктор Михайлович говорил, что я ему нужен. Но потом позвонил и сказал, что ничего не может поделать с руководством», — цитирует Маркова «Матч ТВ».

Напомним, что за «Краснодар» Марков успел провести восемь матчей и отметиться в них одной результативной передачей. Также в карьере 28-летнего футболиста были московское «Динамо», «Рубин», тульский «Арсенал», красноярский «Енисей» и «Тосно».

С начала текущего года Марков представляет «Факел». За команду из Воронежа нападающий успел провести две игры и отметиться в них одним ассистом.