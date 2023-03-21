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Генич: «Ощущение, что легионерам «Зенита» стало скучно»

21 Марта 2023 • 23:15 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Российский комментатор Константин Генич высказался о проблемах питерского «Зенита».

«Зенит» каждый матч испытывает новые проблемы. Полагаю, что легионерам питерцев просто стало скучно. Смотрю на Вендела, его вообще не возбуждает то, что происходит на поле. Клаудиньо не в оптимальнрй форме. Большое количество ошибок и у Дугласа Сантоса», - цитирует Генича «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что лишь Малком оставляет среди бразильцев питерского клуба хорошее впечатление.

Напомним, что зенитовцы неважно выглядят уже на протяжении трёх официальных игр подряд. 12 марта подопечные Сергея Семака одержали непростую победу над «Химками» в РПЛ – 3:2, после на неделе вылетели из Кубка России от «Динамо» по пенальти. А в минувшее воскресенье проиграли столичному ЦСКА в гостях – 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Генич
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