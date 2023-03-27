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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Сейчас уровень «Зенита» — Лига конференций»

27 Марта 2023 • 18:32 Комментировать (1)
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы «сине-бело-голубых» в европейском футболе.

«Сейчас уровень «Зенита» — Лига конференций. Этот турнир клуб мог бы выиграть. Но это смешно, учитывая бюджет «Зенита». А процесс возвращения российских клубов в еврокубки будет очень долгим и сложным», — заявил чешский специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, «сине-бело-голубым» будет тяжело что-либо показать на международном уровне в ближайшие пять-десять лет. Также Петржела считает, что амбиции петербуржцев на выступление в плей-офф Лиги чемпионов угасают год за годом.

Напомним, что с февраля 2022 года весь российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Последний раз «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2015/2016.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела
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ЗЕНИТ УРАЛ
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Комментарии (1)
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wertygaz
27 Марта 2023 в 19:53
Какая лига конференций, они кубок России не могут взять...
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