Петржела: «Сейчас уровень «Зенита» — Лига конференций»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы «сине-бело-голубых» в европейском футболе.

«Сейчас уровень «Зенита» — Лига конференций. Этот турнир клуб мог бы выиграть. Но это смешно, учитывая бюджет «Зенита». А процесс возвращения российских клубов в еврокубки будет очень долгим и сложным», — заявил чешский специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, «сине-бело-голубым» будет тяжело что-либо показать на международном уровне в ближайшие пять-десять лет. Также Петржела считает, что амбиции петербуржцев на выступление в плей-офф Лиги чемпионов угасают год за годом.

Напомним, что с февраля 2022 года весь российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Последний раз «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2015/2016.