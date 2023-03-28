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Широков: «Дзюба бы точно помог «Зениту»

28 Марта 2023 • 21:54 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Роман Широков полагает, что «сине-бело-голубые» совершили ошибку, не подписав новое трудовое соглашение с их бывшим форвардом Артёмом Дзюбой. Нападающий покинул «Зенит» в конце прошлого сезона в статусе свободного агента.

«С ним надо было разговаривать по продлению соглашения в «Зените», но задолго до конца контракта и разговаривать грамотно. Да, ему не обещали бы места в основном составе, но он бы однозначно помог питерцам сейчас», - цитирует Широкова «РБ Спорт».

Напомним, что в минувшем феврале Дзюба перебрался в стан столичного «Локомотива», в новом клубе возрастной нападающий отличился уже четыре раза – все голы он забил в рамках Премьер-лиги.

«Если Дзюба сам отказался — это один разговор, но если ему клуб не предлагал остаться — это уже совсем другое», - добавил Широков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роман Широков Артём Дзюба
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