Кечинов: «Победа «Зенита» над ЦСКА могла бы снять вопросы о чемпионе»

Бывший российский футболист Валерий Кечинов считает, что вчерашний исход битвы ЦСКА и «Зенита» на «ВЭБ Арене» спас интригу на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Ибо победа питерцев могла бы уже закрыть вопрос о будущем чемпионе России.

«Если бы вчера «Зенит» обыграл ЦСКА, то можно было бы сказать, что питерцы — чемпионы России. Но пока у «Спартака» ещё есть 20 процентов на то, чтобы взять титул. Полагаю, что «Зенит» уже чемпион на 80 процентов», - рассказал Кечинов «Чемпионату».

Правда, второе место прямо сейчас в турнирной таблице занимает не «Спартак», а «Ростов» Валерия Карпина.