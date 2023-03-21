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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов — о поражении «Зенита» от ЦСКА: «С точки зрения борьбы за чемпионство не поменялось ничего»

21 Марта 2023 • 11:34 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Зенит
окончен

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о победе ЦСКА над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

Шалимов считает, что несмотря на поражение нынешнего лидера чемпионата России, ситуация в борьбе за чемпионство никак не поменялась, поскольку главный конкурент «сине-бело-голубых» «Спартак» потерял ещё больше очков в весенней части сезона.

«Зенит», на мой взгляд, играет с осознанием того, что уже в чемпионате всё ясно. Все ждали осечек «Зенита» - и дождались их неожиданно быстро, но конкуренты — в частности, «Спартак», потеряли ещё больше. Вот что удивляет», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

На сегодняшний день отрыв «Зенита» от ближайшего преследователя «Ростова» составляет семь очков. «Спартак» же отстаёт от петербуржцев на восемь баллов. До конца турнира командам осталось провести по 10 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Игорь Шалимов
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