Шатов рассказал, при каких обстоятельствах покинет «Урал»

Полузащитник «Урала» Олег Шатов высказался о возможном уходе из команды.

«Пока я понимаю, что смогу приносить пользу команде, возможно, мне стоит оставаться. Но как только я пойму, что становлюсь обузой, то первым сделаю шаг, который я сделал в «Рубине», — цитирует Шатова пресс-служба «шмелей».

В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Трудовой договор Шатова с «Уралом» рассчитан до лета 2023 года.

После 20 туров екатеринбургский клуб идет на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.