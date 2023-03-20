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Прокуратура Нидерландов запросила 3,5 года тюрьмы для полузащитника «Урала» Влута

20 Марта 2023 • 17:38 Комментировать (1)
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Прокуратура Нидерландов запросила для полузащитника екатеринбургского «Урала» Рая Влута 3,5 года тюрьмы за ДТП двухлетней давности. Об этом со ссылкой на Sportnieuws сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Уточняется, что в 2021 году игрок, будучи в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП, жертвой которого стал четырёхлетний ребёнок.

27-летний атакующий полузащитник «шмелей» Влут выступает за екатеринбургский клуб с лета прошлого года. На данный момент на счету нидерландца 14 проведённых игр за «Урал» во всех официальных турнирах, в которых он пять раз поражал ворота команды соперника.

Ситуацию вокруг игрока прокомментировал президент уральцев Григорий Иванов.

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Комментарии (1)
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fireland
20 Марта 2023 в 17:41
Думаю, Влуту надо дать российское гражданство
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