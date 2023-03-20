Прокуратура Нидерландов запросила 3,5 года тюрьмы для полузащитника «Урала» Влута

Прокуратура Нидерландов запросила для полузащитника екатеринбургского «Урала» Рая Влута 3,5 года тюрьмы за ДТП двухлетней давности. Об этом со ссылкой на Sportnieuws сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Уточняется, что в 2021 году игрок, будучи в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП, жертвой которого стал четырёхлетний ребёнок.

27-летний атакующий полузащитник «шмелей» Влут выступает за екатеринбургский клуб с лета прошлого года. На данный момент на счету нидерландца 14 проведённых игр за «Урал» во всех официальных турнирах, в которых он пять раз поражал ворота команды соперника.

Ситуацию вокруг игрока прокомментировал президент уральцев Григорий Иванов.