Президент «Урала» Иванов: «У нас есть тренеры, которые могут заменить Ганчаренко»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о том, кто заменит главного тренера команды Виктора Ганчаренко в ближайших матчах РПЛ. Напомним, по ходу матча 20-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:1) белорусский наставник получил красную карточку за споры с арбитром и был дисквалифицирован на три игры.

«У нас есть тренеры, которые могут его заменить. Кому поручит Виктор Михайлович себя заменить, тот и будет. У них своя тренерская кухня, и я не вмешиваюсь», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

После 20 туров текущего розыгрыша РПЛ «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч команда из Екатеринбурга проведёт 1 апреля против «Зенита». Начало — в 19:00 по московскому времени.