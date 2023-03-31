Газзаев назвал лучшего тренера России прямо сейчас

Известный российский тренер Валерий Газзаев уверенно ответил на вопрос, кто является лучшим российским тренером прямо сейчас.

«Здесь даже двух мнений быть не может - Сергей Семак. Своими результатами он это доказывает. Выиграть один раз чемпионат - не проблема. А держать уровень на протяжении 5–6 лет - это уже искусство тренера», - сказал Газзаев, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Под руководством Сергея Семака «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. Лидируют питерцы и сейчас, опережая второй «Ростов» на семь зачётных баллов. Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт 1 апреля – против «Урала» на своём поле.