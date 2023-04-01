Иван Сергеев: «Получилась тяжелая игра»

В двадцать первом туре российского чемпионата питерский «Зенит» добился победы над «Уралом», но забить получилось только под конец игры. Оба гола оформил Иван Сергеев, который и был признан впоследствии лучшим игроком матча. Он прокомментировал свои мысли по этому поводу.

- Сегодня рад, что тренерский штаб доверил игровое время — вышел, воспользовался шансом и забил. Самое главное, что мы победили, взяли три очка. Получилась тяжелая игра, - цитирует слова игрока официальный сайт клуба.

Теперь гегемону российского футбола предстоит очень интересный матч в следующем туре - с переживающим бурный ренессанс питерским «Зенитом».