Клаудиньо: «Я — русский!»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признался, что уже воспользовался российским паспортом. Напомним, ранее Клаудиньо и Малком Филипе получили российское гражданство.

«Сейчас я впервые на выезде использовал российский паспорт. Я — русский!» — передает слова Клаудиньо «Чемпионат».

Напомним, 26-летний футболист перебрался в «Зенит» летом 2021 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет восемь результативных передач.

Сегодня, 23 марта, состоялась благотворительная встреча «Зенита» и «Фенербахче» (2:2). Вся прибыль с матча будет отправлена пострадавшим во время землетрясений в Турции.