Сергеев: «Хорошая подача от Клаудиньо»

В двадцать первом туре российского чемпионата питерский «Зенит» добился победы над «Уралом», забив тому два безответных мяча. Оба записал на свой счет игрок, выпущенный на замену - Иван Сергеев. Он рассказал о том, как забил первый гол, который, как показало время, стал в итоге победным для клуба.

- Хорошая подача была от Клаудиньо, я был за игроком и хорошо попал от штанги — тяжело было вратарю. Гол получился хороший, я думаю, - цитирует слова Ивана Сергеева официальный сайт питерского клуба.

В следующем туре российского чемпионата «Зенит» сыграет с московским «Локомотивом».