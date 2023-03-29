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Марков - об Аршавине: «Ему заметны те мелочи футбола, которые не видят другие»

29 Марта 2023 • 21:02 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков назвал своего любимого российского футбольного эксперта, которого он всегда слушает с удовольствием. Им оказался бывший капитан сборной России Андрей Аршавин.

«С большим удовольствием слушаю Аршавина по телевизору, он очень грамотно говорит. То, как он понимает футбол — уровень идеала, так как ему заметны те мелочи, которые не видят другие», - признался Марков «Матч ТВ».

Напомним, что Андрей Аршавин, как и Евгений Марков, является воспитанником футбольной школы питерского «Зенита».

Игровую карьеру Аршавин завершил в 2018 году, его последней командой в профессиональном футболе стал алматинский клуб «Кайрат».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Евгений Марков
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