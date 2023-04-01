Дуглас Сантос: «Мы сегодня заслужили этот результат»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Уралом» (2:0).

- В чем была сложность этой победы?

- Очень сложная игра. «Урал» - прекрасно организованная команда, очень хорошо подкованная тактически, поэтому от нас требовалось на протяжении всех 90 минут показывать свою лучшую игру. Поэтому наши поздравления команде, мы сегодня заслужили этот результат.

- Что потребовалось для того, чтобы переломить игру? Ведь до замены никак?

- Это просто показало, что ребята, которые вошли в игру, наверное, ее усилили и совершенно точно заслуживают права считаться основными игроками, потому что они тоже очень помогают, когда тренер просит помочь, они доказывают своей игрой, что они могут считаться игроками основы.

- «Спартак» сегодня снова потерял очки. Это ваш главный конкурент. Как это сказывается на вашей мотивации?

- Нет, мы смотрим только на свою игру. У нас 15 соперников в чемпионате России, и мы стараемся к каждой игре подходить как к совершенно особенной истории, тем более, когда дело касается домашних игр. Поэтому я считаю, что нам нужно было просто играть в свой футбол, особенно в тот, который мы показали сегодня. С таким футболом у нас все должно получиться.