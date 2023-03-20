Игонин начал сомневаться в пятом подряд чемпионстве «Зенита»

Бывший зенитовец Алексей Игонин не скрывает разочарования от поражения питерского «Зенита» в центральном матче 20 тура РПЛ против московских «армейцев». Напомним, что действующий чемпион России и лидер Премьер-лиги проиграл с минимальным счётом – 0:1.

«У меня есть опасения по поводу чемпионства «Зенита» в РПЛ. Надо обратить внимание на фактор ответственности команды перед своими матчами. Полагаю, подопечные Сергея Семака недостаточно эмоционально подошли к матчу и это связано с их текущим положением в турнирной таблице», - заявил Игонин «Чемпионату».

Отрыв «Зенита» от второго места в чемпионате России, которое занимает «Ростов», сократилось до семи очков после вчерашнего поражения от ЦСКА.