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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин начал сомневаться в пятом подряд чемпионстве «Зенита»

20 Марта 2023 • 20:41 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Бывший зенитовец Алексей Игонин не скрывает разочарования от поражения питерского «Зенита» в центральном матче 20 тура РПЛ против московских «армейцев». Напомним, что действующий чемпион России и лидер Премьер-лиги проиграл с минимальным счётом – 0:1.

«У меня есть опасения по поводу чемпионства «Зенита» в РПЛ. Надо обратить внимание на фактор ответственности команды перед своими матчами. Полагаю, подопечные Сергея Семака недостаточно эмоционально подошли к матчу и это связано с их текущим положением в турнирной таблице», - заявил Игонин «Чемпионату».

Отрыв «Зенита» от второго места в чемпионате России, которое занимает «Ростов», сократилось до семи очков после вчерашнего поражения от ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин
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