Кутателадзе: «Зенит» предлагал больше денег, но мы не могли так поступить со «Спартаком»

Форвард «Родеза» Николоз Кутателадзе рассказал о несостоявшемся переходе из «Спартака» в «Зенит».

«После получения российского паспорта было уже второе предложение от «Зенита». Первое – летом 2019-го во время сборов со «Спартаком». Зарплата – гораздо больше, чем в «Спартаке», плюс бонусы мне и отцу. Но мы не могли так поступить со «Спартаком», — приводит слова Кутателадзе Sports.ru.

22-летний нападающий выступал за «Спартак-2» с 2020 по 2022 год, после чего перебрался в «Родез», который выступает во второй французской лиге.

В текущем сезоне Кутателадзе провел семь матчей во всех турнирах и забил один гол.