Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кутателадзе: «Зенит» предлагал больше денег, но мы не могли так поступить со «Спартаком»

26 Марта 2023 • 12:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
01.04 16:30

Форвард «Родеза» Николоз Кутателадзе рассказал о несостоявшемся переходе из «Спартака» в «Зенит».

«После получения российского паспорта было уже второе предложение от «Зенита». Первое – летом 2019-го во время сборов со «Спартаком». Зарплата – гораздо больше, чем в «Спартаке», плюс бонусы мне и отцу. Но мы не могли так поступить со «Спартаком», — приводит слова Кутателадзе Sports.ru.

22-летний нападающий выступал за «Спартак-2» с 2020 по 2022 год, после чего перебрался в «Родез», который выступает во второй французской лиге.

В текущем сезоне Кутателадзе провел семь матчей во всех турнирах и забил один гол.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Николоз Кутателадзе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Марта
12:32 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: Рано называть Пиняева звездой
12:09 · Россия. Премьер-лига
Кутателадзе: «Зенит» предлагал больше денег, но мы не могли так поступить со «Спартаком»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Куликов раскрыл секрет преображения «Локомотива»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов – о поражении ЦСКА от 2DROTS: «Этот матч можно считать тренировкой»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Гранат не сомневается, что «Локомотив» останется в РПЛ
11:06 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Даже если проиграем Ираку, Карпина увольнять нельзя»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Кузнецов: «Время Дзюбы в сборной России уже прошло»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал, когда возглавит новый клуб
09:20 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «ЦСКА не стоит критиковать за товарищеский матч с медийной командой»
09:11 · Россия. Премьер-лига
Сигурдссон рассказал, как Модрич обзывал его 1
09:11 · Россия. Премьер-лига
Игрок 2DROTS Стиль: «В конце игры с ЦСКА у нас уже сводило ноги»
08:14 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Если я буду читать комментарии и статьи о себе, то точно сойду с ума»
07:59 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Сборная Ирака сыграет от обороны»
07:21 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Сборной России нужно уйти от товарищеских матчей, иначе деградации не миновать»
07:01 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Вообще нет чувства, что мы обыграем сборную Ирака»
Все новости
Рекомендуем